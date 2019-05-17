الكونجرس يناقش ملف إيران الثلاثاء المقبل

إيمان حنا

يستعد مسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات مصادر بالكونجرس الأمريكي نقلتها سكاى نيوز، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.

وقال معاونون بالكونجرس إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

وأفادت مصادر في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

ويشكو أعضاء الكونجرس منذ أسابيع من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشان التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.