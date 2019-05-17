video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:40 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الكونجرس يناقش ملف إيران الثلاثاء المقبل

الجمعة، 17 مايو 2019 11:14 ص
الكونجرس يناقش ملف إيران الثلاثاء المقبل ترامب
إيمان حنا
إضافة تعليق

يستعد مسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترامب للإدلاء بإفادات سرية بشأن الموقف مع إيران الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات مصادر بالكونجرس الأمريكي نقلتها سكاى نيوز، وذلك بعد أن طلب مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري مزيدا من المعلومات.

 

وقال معاونون بالكونجرس إن وزير الخارجية مايك بومبيو ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جوزيف دانفورد والقائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان سيحضرون جلسة عصر الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

 

وأفادت مصادر في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأنهم يتوقعون أيضا إفادة الأسبوع المقبل مع بومبيو لكن لم يتم الانتهاء بعد من التفاصيل الأخرى.

 

ويشكو أعضاء الكونجرس منذ أسابيع من أن إدارة ترامب لم تطلعهم على معلومات كافية بشان التوتر الحالي مع إيران، بل إن بعض الجمهوريين يقولون إن  الإدارة لم تطلعهم على أي شيء بشأن تلك القضية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نيويورك تايمز: ترامب أبلغ القائم بأعمال وزير الدفاع أنه لا يريد حربا مع إيران

الجارديان: إيران طلبت من حلفائها الاستعداد للحرب بالوكالة فى الشرق الأوسط

فورين بولسى: الديمقراطيون يخشون تضخيم ترامب للتهديد القادم من إيران

ايران

اخبار الكونجرس

جلسة بالكونجرس

ملف ايران

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة