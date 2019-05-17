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الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الولايات المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل

الجمعة، 17 مايو 2019 12:01 م
الكرملين: روسيا ترد على عقوبات الولايات المتحدة بمبدأ المعاملة بالمثل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال
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أعلن المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية، دميترى بيسكوف، اليوم الجمعة، أن عقوبات الولايات المتحدة ضد فرقة التدخل السريع "تيريك" تتطلب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والرد على الإجراءات الأمريكية الهدامة.

 

وقال بيسكوف للصحفيين فى الكرملين حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية: "بطريقة أو بأخرى سنلتزم بمبدأ المعاملة بالمثل، الذى يتطلب اتخاذ إجراءات مضادة معينة، كمثل تلك الإجراءات الأمريكية الهدامة".

 

وأضاف بيسكوف قائلا: "على أى حال، أولا سنطبق مبدأ المعاملة بالمثل وثانيا سنسعى خلف مصالحنا الوطنية فى المقام الأول، سنقوم بكل شيئ وفقا لمصالحنا الوطنية".

 

 وأدرجت الولايات المتحدة، أمس، كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة فى جمهورية الشيشان الروسية، وخمسة مواطنين روس، فى قوائمها السوداء، وذلك بناء على ما يسمى بـ "قانون ماجنيتسكي".

 

 


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