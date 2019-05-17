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"القط المليونير" يفارق الحياة ويترك ثروة تقدر بـ 900 ألف دولار أمريكى

الجمعة، 17 مايو 2019 02:31 م
"القط المليونير" يفارق الحياة ويترك ثروة تقدر بـ 900 ألف دولار أمريكى القط تاردار سوص
كتب : أحمد جمعة
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قالت تقارير صحفية أن القط الذى اشتهر كثيرا فى وسائل التواصل الإجتماعى بملامحه الغاضبة، رحل عن الحياة، مؤخرا، تاركا وراءه ثروة مهمة.

 

وأكدت صحيفة تليجراف البريطانية نفوق القط الذى يوصف بـ"المتجهم" عن عمر يناهز سبع سنوات، وهو عمر ليس بالمبكر بالنسبة إلى الحيوان الأليف.

 

والاسم الحقيقى للقط هو تاردار سوص، وكان يعيش فى ولاية أريزونا، ونجمت ملاحمه الغاضبة، بالأساس، عن عامل القزامة الوراثى، لأنه جاء إلى الحياة وظل قصير القامة.

وحظى القط بإعجاب واسع على المنصات الاجتماعية، وحصل على عائدات إعلانية وقدم له متبرعون عدة مبالغ، وصار يملك فى آخر حياته نحو 890 ألف دولار أمريكى، وهو ما جعل الحيوان ينال لقب "المليونير".

 

وقالت مربية القط الراحل، تابات بونديسن، فى تغريدة على تويتر، "بعض الأيام أكثر تجهما من الأخرى"، وأوضحت أن الحيوان رحل عن الحياة بسبب متاعب صحية ناجمة عن عدوى في المسالك البولية.

 

ويحظى القط بـ 2.4 مليون متابع على موقع إنستجرام، فضلا عن 1.5 مليون متابع على موقع تويتر، وتحول إلى واجهة إعلانية وظهر فى فيلم ناجح بالولايات المتحدة الأمريكية.


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