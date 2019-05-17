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الجمعة، 17 مايو 2019 02:46 م
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. القبض على عنصرين شديدى الخطورة تخصصا فى الإتجار بالمخدرات

الجمعة، 17 مايو 2019 02:10 م
. القبض على عنصرين شديدى الخطورة تخصصا فى الإتجار بالمخدرات المتهمون
كتب محمود عبد الراضى_أحمد حسنى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ و الغربية، من ضبط عنصرين خطيرين تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وفرض سطوتهما الإجرامية بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وقد أمكن رصدهما والوقوف على نشاطهما الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات وإتخاذ التدابير الأمنية اللازمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتى أمن كفرالشيخ والغربية، وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ، تم شن حملة أمنية مكبرة استهدفت المتهمين بمحل إقامتهما بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ والمزرعة الخاصة بهما بالغربية، وتمكن ضبطهما.

وأسفر لقبض على المتهمين عن ضبط "كليو جرام  من مخدر الهيروين، بندقية آلية عيار 7,62×39مم والخزينة الخاصة بها، و2بندقية خرطوش عيار 12مم ، وفرد خرطوش محلى الصنع عيار 12مم ، وطبنجة صوت عيار 8,5مم ، و45 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة ، سيارة، دراجة نارية بدون لوحات ، ومبلغ مالى  326,100  ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائة جنيه ، سلاح أبيض " مطواة "، هاتف محمول" .

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى وحيازتهما للمضبوطات ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 


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