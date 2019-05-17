القائم بأعمال السفير الأمريكى: تطوُّر الرياضة بمصر سيجعل لكرة القدم النسائية شعبية

كتبت نورهان مجدي

صرَّح القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة توماس جولدبرجر - أمس الخميس - بأن هناك اهتمام للتعاون مع مصر في مجال الرياضة، خاصًة في تنمية قدرات الفتيات الرياضيات، وجاء ذلك عقب المباراة الختامية للدورة الرمضانية الأولى لكرة القدم النسائية بمركز شباب الجزيرة.

وأضاف جولدبرجر،"الأمريكيون والمصريون يحبون الرياضة لذلك كان من الطبيعي أن نتعاون في مجال الرياضة، لأننا نرى أن تنمية الرياضة خطوة هامة لتنمية الشباب، وخاصًة الفتيات".

وفي سؤال لليوم السابع حول إمكانية مستقبل كرة القدم النسائية في مصر وإمكانية وصولها لأن تكون لعبة شعبية كما في الولايات المتحدة، قال القائم بالأعمال إنه يتوقع حدوث ذلك في مصر يومًا ما، "لأن الرياضة في مصر تتطور، ولأن الفتيات متحمسات وكلَّما كبِرن، سيصبحن أكثر تنافسية".

واستطرد "جولدبرجر"، إن المحادثات قائمة مع وزارة الرياضة لاستمرار التعاون في مجالات أخرى في الرياضة مثل لعبة كرة السلة.

ويأتي ذلك ضمن تعاون السفارة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة في مصر لأول مرة من خلال عقد نجمتا كرة القدم النسائية الأمريكية ليندا هاميلتون وتيفاني ماري روبرتس لورش تدريبية للمدربين المصريين لتمكين اللاعبات داخل وخارج الملعب، وذلك خلال زيارتهما لمصر في إطار برنامج مبعوثي الرياضة بوزارة الخارجية الأمريكية.

يذكر أن البطولة شارك فيها ٨ فرق من الدوري الممتاز وهم "نادي الإعلاميين، النادي المصري القاهري، نادي الطيران، نادي وادي دجلة، نادي المعادي واليخت، نادي المؤسسة الاعلامية، مركز شباب ميت عقبة، ومركز شباب الاميرية".

وانتهت البطولة بفوز نادي وادي دجلة على مركز شباب الأميرية ٥-٣ في المباراة النهائية اليوم الخميس، وتسلموا كأس البطولة النسائية.