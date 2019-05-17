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"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة أسبانية التعاون فى تجهيزات القطارات الداخلية

الجمعة، 17 مايو 2019 09:48 ص
"العربية للتصنيع" تبحث مع شركة أسبانية التعاون فى تجهيزات القطارات الداخلية الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كتب زكى القاضى
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أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال السكك الحديدية، مُشيرا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للهيئة بسرعة تطوير وتحديث السكك الحديدية، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، جاء هذا خلال زيارة وفد من شركة كولووى Colway  الإسبانية العالمية، لبحث التعاون والتصنيع المشترك للتجهيزات الداخلية للقطارات، وفقا لأحدث النظم الصناعية الحديثة. 
 
شهد اللقاء بحث تعزيز التعاون الثنائى والتدريب وتبادل الخبرات وإمكانية نقل وتوطين التكنولوجيا والتصنيع المشترك بالاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع، خاصة فى التجهيزات الداخلية للقطارات.
 
وأكد"التراس"على دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون والاستفادة من التكنولوجيا وتبادل الخبرات مع دولة اسبانيا الصديقة، مُشددا على مناخ الاستثمار الآمن الذى تشهده مصر الآن، كان حافزا للهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة من التعاون مع الدول الصديقة.
 
وأشار إلى أن هناك تنسيق كامل مع وزارة النقل من خلال لجنة متابعة مشتركة لتعزيز التصنيع المحلى وتلبية احتياجات السكك الحديدية ومتابعة أعمال التطوير والتحديث .
 
وأضاف "التراس" أننا بحثنا تطوير التجهيزات الداخلية للقطارات وفقا لإشتراطات الأمان والسلامة،  مؤكدا على أهمية عودة السكك الحديدية المصرية لريادتها بالمنطقة العربية والإفريقية.
 
من جانبهم، أعرب مسئولى شركة كولووى Colway الإسبانية عن تطلع بلادهم للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ، التى تمتلك مصنعا عريقا فى مجال السكك الحديدية  بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وكوادر بشرية مدربة على مستوى عال من الكفاءة ،  مشيدا بخطةالهيئة  لزيادة نسب المكون المحلى بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصرى بالإضافة لدول المنطقة عربيا وإفريقيا.
 

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