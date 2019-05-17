العراق: وجهة نظر الحكومة تفضى بتكاتف الجهود لتجنب التوترات بالمنطقة

بغداد أ ش أ

أكد وزير الخارجية العراقى محمد على الحكيم، اليوم الجمعة، أن وجهة نظر الحكومة العراقية تفضى بتكاتف الجهود لتجنب التصعيد والتوترات فى المنطقة.

وأوضح الحكيم، خلال لقائه نظيره البريطانى جيريمى هانت حسبما أفادت قناة السومرية نيوز اليوم، أن العراق اليوم هو نقطة لقاء للجميع، وأنّ العراق يجب أن يبقى بعيدًا عن أى نزاعات يمكن أن تعيق، أو تؤخر عملية التنمية، والبناء فى البلاد.

وأشار إلى أن وجهة نظر الحكومة العراقية تقضى بأن يستمر التعاون بين الشركاء، وأن تتكاتف الجهود لتجنب التصعيد، والتوترات فى المنطقة، وتفادى أى مواقف، أو تحركات يمكن أن تؤزم المنطقة التى تشهد تصعيدا بين الجارة ايران والولايات المتحدة.

وأكد الحكيم، أن تبادل وجهات النظر هذه مع المملكة المتحدة إحدى الدول الموقعة للاتفاق النووى مع إيران والتى يمكن ان تلعب دورا فى تخفيف حدة التوتر.

وأشار إلى ضرورة تعزيز التشاور بما يتلاءم مع طبيعة التحديات؛ بهدف ترسيخ الاستقرار، وتوفير المناخ اللازم لتحقيق الأمن والتنمية وحماية مصالح العراق ودول الخليج والمنطقة.