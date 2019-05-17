video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 11:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

العثور علي جثة خفير خصوصى بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

الجمعة، 17 مايو 2019 11:27 ص
العثور علي جثة خفير خصوصى بعقار تحت الإنشاء بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
إضافة تعليق

عثر الأهالي علي جثة لخفير خصوصي بعقار تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقازيق بالواقعة برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

 كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارآ من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة" علي ف ع إ" 57 سنة مقيم حسن صالح دائرة قسم ثاني الزقازيق، ويعمل خفير خصوصي،  تم العثور علي جثته بعقار تحت الإنشاء، وأنتقلت قوة من الشرطة لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة.

فيما أفاد مصدر أمني أن الوفاة طبيعية، وتم تحرير المحضر رقم 2829 إداري القسم، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المؤبد لعاطلين شرعا فى قتل سائق بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

حبس المتهمين بخطف طفل مقابل فدية 2 مليون من أسرته بمشتول السوق بالشرقية

السجن 3 سنوات لعاطل صور جاره عاريا لإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالشرقية

مباحث الشرقية تحرر طفل مشتول المخطوف لطلب فدية من أسرته 2 مليون جنيه

اخبار مصر

اخبار مصر اليوم

أخبار المحافظات

اخبار المحافظات

قسم ثاني الزقازيق

خفير خصوصي

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

تعرف على موعد أذان المغرب فى اليوم الثانى عشر بشهر رمضان المعظم

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة