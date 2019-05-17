العثور علي جثة خفير خصوصى بعقار تحت الإنشاء بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

عثر الأهالي علي جثة لخفير خصوصي بعقار تحت الإنشاء بمدينة الزقازيق، وتم إخطار نيابة قسم ثاني الزقازيق بالواقعة برئاسة إسلام الحديدي، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء جرير مصطفي مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارآ من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة" علي ف ع إ" 57 سنة مقيم حسن صالح دائرة قسم ثاني الزقازيق، ويعمل خفير خصوصي، تم العثور علي جثته بعقار تحت الإنشاء، وأنتقلت قوة من الشرطة لمعاينة الجثة لبيان سبب الوفاة.

فيما أفاد مصدر أمني أن الوفاة طبيعية، وتم تحرير المحضر رقم 2829 إداري القسم، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة.