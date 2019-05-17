العثور على جثة موظف داخل قطعة أرض زراعية بمركز باريس بالوادى الجديد

عثر عدد من الأهالى بمركز باريس التابع لمحافظة الوادى الجديد على جثة موظف بجوار قطعة أرض زراعية، وجاري تحرير محضر بالواقعة، ومعاينة جثة المتوفي، بمعرفة فريق من النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقعة.

ورد إخطار أمنى إلى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية بالعثور على جثة موظف بمركز باريس.

تبين وفاة " فريد محمد شهاب الدين" 53 سنة وشهرته " حمدى"، موظف بقطاع الأمن بمراكز الإرسال الإذاعى والتليفزيوني بمدينة باريس، التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد العثور على جثته بجوار منطقة زراعية تسمى "عين الملكية" بمركز باريس.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن الوادى الجديد، أن الفحص الأولى للجثة والواقعة، يفيد عدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة.