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الجمعة، 17 مايو 2019 02:35 م
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العثور على جثة شاب يعانى من الصرع طافية بأحد الترع فى سوهاج

الجمعة، 17 مايو 2019 02:20 م
العثور على جثة شاب يعانى من الصرع طافية بأحد الترع فى سوهاج جثة طافية - أرشيفية
سوهاج - محمود مقبول
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لقى اليوم شاب يبلغ من العمر 34 عاما يعانى من نوبات صرع مصرعه غرقا بترعة الوقده بناحية قرية بنى وشاح دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج تم إستخراج الجثة وتم نقلها لمشرحة مستشفى المراغة المركزى تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بالعثور على جثة شاب داخل ترعة الوقدة بدائرة المركز وتم إنتشالها بمعرفة قوات الإنقاذ البرى.

وبالفحص تبين من خلال تحريات ضباط المباحث أنه تم العثور على جثة ع . ح . ب . ع 34 سنة طافيه بترعة الوقدة بناحية قرية بنى وشاح دائرة المركز ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد عليه أى علامات ظاهرية وتم إنتشال الجثة ونقلها لمستشفى المراغة المركزى.

وأشارت التحريات أن الشاب يعانى من نوبات صرع وتشنج ويتلقى علاجا لحالة المرضية وتم الحصول على كافة المستندات الدالة على ذلك جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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