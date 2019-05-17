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الجمعة، 17 مايو 2019 07:03 ص
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الصين ترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى فنزويلا

الجمعة، 17 مايو 2019 07:01 ص
الصين ترسل طائرة مساعدات إنسانية ثالثة إلى فنزويلا طائرة مساعدات _ صورة أرشيفية
كتب وكالات
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قالت الحكومة الفنزويلية إن طائرة مساعدات إنسانية ثالثة تحمل 64 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى وصلت، أمس الخميس، إلى فنزويلا آتية من الصين، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الحكومة إلى أن الطائرة هبطت فى مطار مايكيتيا بالقرب من كاراكاس، مع شحنة من المعدات الطبية والجراحية الموجهة إلى المستشفيات العامة الفنزويلية.

ومن شأن هذه الإمدادات أن تسد جزئيا النقص الحاد فى الأدوية والمعدات الطبية فى فنزويلا التى تشهد الأزمة الاقتصادية الأسوأ فى تاريخها.

وكانت أول طائرة صينية وصلت فنزويلا  فى 29 مارس وعلى متنها 65 طنا من المساعدات الإنسانية، فيما وصلت الطائرة الثانية يوم الاثنين الماضى مع 71 طنا. ومن المقرر أن تصل طائرة صينية رابعة فى غضون أسبوعين.

ووافق الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى أبريل الماضى على دخول المساعدات الإنسانية إلى بلاده، فى إطار اتفاق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 


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طائرة مساعدات إنسانية

فنزويلا

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