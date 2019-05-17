السفارة الروسية لدى واشنطن: موسكو تدين إدراج كتيبة شيشانية فى القائمة السوداء

موسكو /أ.ش.أ/

أدانت السفارة الروسية لدى واشنطن، إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" الأمنية الشيشانية فى القائمة السوداء. مشيرة إلى أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية على العقوبات الأمريكية الأخيرة.

وذكرت السفارة الروسية فى بيان اليوم (الجمعة) ، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" أن هذه الخطوة تحتاج إلى رد بالمثل ، مشيرا إلى أن موسكو تسعى للتعاون مع الولايات المتحدة .

وأضاف البيان أن الخطوات التى اتخذتها الولايات المتحدة أمس (الخميس) تتناقض مع الموقف الإيجابى لمفاوضات سوتشى الأخيرة بين موسكو وواشنطن، واصفا هذه الخطوات بأنها غير بناءة.مؤكدا أن إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة بجمهورية الشيشان الروسية على قائمة العقوبات يعرقل التعاون فى عمليات مكافحة الإرهاب .

وذكر بيان السفارة الروسية لدى واشنطن أن هذا القرار يعكس أيضا الخوف من أن الكتيبة قد تعمل فى منطقة القطب الشمالى .

يُذكر أن الولايات المتحدة أدرجت أمس كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة فى جمهورية الشيشان الروسية وخمسة مواطنين روس على قوائمها السوداء، وذلك بناء على ما يسمى بـ "قانون ماجنيتسكي".