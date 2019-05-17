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الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم

الجمعة، 17 مايو 2019 07:29 م
الحساب الرسمى لموسوعة جينيس يحتفى بمحور روض الفرج: مثير لإعجاب العالم محور روض الفرج
كتب محمد أبو عوض – محمود العمرى
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نشر الحساب الرسمى موسوعة جينيس العالمية، عدد من الصور لمحور روض الفرج، والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول، وذلك احتفاءا بهذا الإنجاز الضخم على أرض مصر، والذى دخل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية، كأعرض كوبرى ملجم فى العالم.

وذكرت الصفحة على الصور التى تم نشرها: "تم افتتاح جسر روض الفرج المثير للإعجاب، الذى تم افتتاحه رسميًا هذا الأسبوع فى مصر، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر جسر بقيت عليه الكابلات، ويبلغ عرضه 67.3 مترًا (220 قدمًا 9.6 بوصة)، تمتد على نهر النيل، وقد تم تصميمه وبنائه بواسطة المقاولون العرب (عثمان أحمد عثمان وشركاه) فى القاهرة، مصر وافتتح فى 15 مايو 2019".

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الحساب الرسمي لجينيس العالمية

 

وتابع قائلا: "تم بناء الجسر من قبل 4000 مهندس وفنى وعمال، وتم إنشاؤه لتخفيف مستويات حركة المرور فى وسط القاهرة".

ويمثل المحور شريان حياة جديد يربط شرق القاهرة بغربها ويمتد ليصل العاصمة بمحافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى محافظة مطروح فى أقصى شمال غرب مصر، وستنتقل الكثافات المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى ومطروح والعلمين دون المرور بقلب القاهرة.


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