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التحريات: الخلافات المادية دفعت العاق لقتل والده وزوجته بالسلام

الجمعة، 17 مايو 2019 09:00 ص
التحريات: الخلافات المادية دفعت العاق لقتل والده وزوجته بالسلام سيار الإسعاف - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تسلمت نيابة السلام، تحريات المباحث فى واقعة قتل شاب لوالده وزوجة والده بالسلام، وأثبتت التحريات أن المتهم قتل والده لخلافات مادية وأسرية بينهما، كما أثبتت كاميرات المراقبة أن الشاب أغلق باب الشقة على والده وزوجته قبل الحادث بدقائق، كما أكدت تحريات المباحث تورط المتهم فى قتل والده وزوجته.

 

كانت النيابة، أمرت بحبس المتهم بقتل والده وزوجته، بإشعال النار فى غرفتهما، بسبب خلافات مادية بالسلام، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ترجع الواقعة بتلقى قسم أول السلام، بلاغ  بنشوب حريق بغرفة حارس عقار 62 سنة، نتج عنه مصرعه وزوجته ربة منزل، 55 سنة، وإصابة نجله، سائق توك توك، 30 سنة، بحروق بذراعه اليمنى.

تشكل فريق بحث من مفتشي قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف غموض الحادث، بعدما كشف تقرير الصفة التشريحية وجود كسر بقاع جمجمة الحارس وكسر بالعظم لزوجته، كما أشار تقرير فحص خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية إلى أن الحريق متعمد.

 

وكشفت التحريات،  أن وراء ارتكاب الواقعة ابن حارس العقار، وبضبطه أقر بارتكاب الجريمة لوجود خلافات مادية بينه ووالده، فقرر الانتقام منه، حيث تعدى على الأب والزوجة باستخدام عصا خشبية، وسكب سائل الكيروسين عليهما وفتح أسطوانة البوتاجاز، وأضرم النيران بهما، وأكد أن إصابته حدثت أثناء ارتكابه الواقعة.


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