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الجمعة، 17 مايو 2019 02:42 م
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الاتحاد الأوروبى يشطب 3 جزر كاريبية من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية

الجمعة، 17 مايو 2019 02:39 م
الاتحاد الأوروبى يشطب 3 جزر كاريبية من القائمة السوداء لدول الملاذات الضريبية الاتحاد الأوروبى
أ ش أ
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أعلن بيان للاتحاد الأوروبى إن وزراء مالية الاتحاد الأوروبى شطبوا اليوم الجمعة جزر الكاريبى برمودا وبربادوس وأروبا من القائمة السوداء لدول الملاذ الضريبي.

وذكرت صحيفة (بيزنيس تلجراف) البريطانية أن الجزر الثلاث أضيفت إلى القائمة فى مارس وتمت إزالة أروبا لأنها بصدد تغيير قواعدها الضريبية لجعلها متوافقة مع متطلبات الاتحاد الأوروبي.


كما التزمت برمودا وبربادوس بمعالجة قلق الاتحاد الأوروبي، وبالتالى تم نقلهما إلى ما يسمى بالقائمة الرمادية للبلدان الخاضعة للتدقيق فى الاتحاد الأوروبى بسبب ممارساتها الضريبية.


وتم اتخاذ هذه الخطوة تقديراً لجهودهم فى منع التهرب الضريبي.

 

تم إنشاء القائمة فى عام 2017 لمكافحة غسل الأموال. وتشمل حاليا 12 منطقة وهم ساموا الأمريكية وبليز ودومينيكا وفيجي وجوام وجزر مارشال وسلطنة عمان وساموا وترينيداد وتوباجو والإمارات العربية المتحدة وجزر فيرجن الأمريكية وفانواتو.


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