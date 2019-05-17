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الاتحاد الأوروبى يرحب بتأجيل "ترامب" فرض رسوم جمركية على السيارات

الجمعة، 17 مايو 2019 08:32 م
الاتحاد الأوروبى يرحب بتأجيل "ترامب" فرض رسوم جمركية على السيارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
بروكسل – رويترز
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رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بتأجيل قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة، وقالت إنها مستعدة للتفاوض على اتفاق تجارى بين الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يشمل السيارات.
 
 
وقال متحدث باسم المفوضية "نرحب بأنه، على الرغم من بعض الاختلافات، فإن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة يتمسكان بوفاء وإخلاص بالاتفاق الذى توصل إليه رئيس المفوضية يونكر والرئيس ترامب فى 25 يوليو (تموز) 2018. ولذلك فإنه يمكن تفادى رسوم إضافية فى أى من الاتجاهين".
 
 
وقالت سيسيليا مالستروم مفوضة التجارة بالاتحاد الأوروبى فى تغريدة إنها ترفض فكرة أن صادرات الاتحاد من السيارات تمثل تهديدا للأمن القومى الأمريكي، مضيفة أن الاتحاد مستعد للتفاوض على اتفاق تجارى محدود، يشمل السيارات، لكن ليس اتفاقا لإدارة تجارة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.
 
 
وقالت مالستروم إنها ستناقش العلاقات التجارية بين الجانبين مع الممثل التجارى الأمريكى روبرت لايتهايزر فى باريس الأسبوع القادم.
 

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