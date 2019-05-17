الاتحاد الأوروبى: انسحاب الحوثيين من موانئ البحر الأحمر خطوة جيدة

بروكسل أ ش أ

اعتبر الاتحاد الأوروبى، أن الانسحاب الأحادى الجانب للحوثيين من موانئ البحر الأحمر الثلاثة، يشكل إشارة إيجابية توحى بتقدم نحو تنفيذ اتفاقية ستوكهولم.

وأشار الاتحاد - فى بيان صدر عن المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موجيريني، نقلته وكالة أنباء "آكى" الايطالية - إلى أهمية هذه الخطوة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وجاء فى البيان أن "الاتحاد الأوروبى يذكّر جميع الأطراف بأهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أى أعمال يمكن أن تًسهم فى التصعيد".

ولفت الأوروبيون النظر إلى موقفهم الذى يدين بشدة الهجمات على منشآت نفطية سعودية تبناها الحوثيون، وكرر الاتحاد الأوروبى دعمه القوى للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه وتمسكه باتفاق ستوكهولم الذى عقد فى ديسمبر 2018 لرسم خارطة طريق لإنهاء الصراع اليمني.