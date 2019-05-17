الأمن العراقى يعلن تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين فى محافظة ديالى

بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق رئيسى فى قضاء خانقين.

وذكر المديرية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن "الاستخبارات وبالتنسيق مع الفرقة الخامسة مشاة، تمكنت من العثور على العبوة بعد ورود معلومات دقيقة، عن مكان زرعها، ثم قامت بمعالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسى بدون خسائر".

وأضاف أن "العبوة تم زراعتها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين، المارين على الطريق المؤدى إلى قرية خضران، ناحية قره تبة التابعة لقضاء خانقين".