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الأمن العراقى يعلن تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين فى محافظة ديالى

الجمعة، 17 مايو 2019 08:14 م
الأمن العراقى يعلن تفكيك عبوة ناسفة معدة لاستهداف المواطنين فى محافظة ديالى عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
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أعلنت مديرية استخبارات وأمن محافظة ديالى العراقية، اليوم الجمعة، تفكيك عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب طريق رئيسى فى قضاء خانقين.

وذكر المديرية - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز - أن "الاستخبارات وبالتنسيق مع الفرقة الخامسة مشاة، تمكنت من العثور على العبوة بعد ورود معلومات دقيقة، عن مكان زرعها، ثم قامت بمعالجتها ميدانيا من قبل الجهد الهندسى بدون خسائر".

وأضاف أن "العبوة تم زراعتها من قبل تنظيم داعش الإرهابي، لاستهداف القوات الأمنية والمدنيين، المارين على الطريق المؤدى إلى قرية خضران، ناحية قره تبة التابعة لقضاء خانقين".

 


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الأمن العراقى

العراق

أخبار العراق

تفكيك عبوة ناسفة

محافظة ديالى

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