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الأمم المتحدة: اختتام اجتماع الأطراف اليمنية لاتفاق الحديدة بعمان

الجمعة، 17 مايو 2019 02:17 ص
الأمم المتحدة: اختتام اجتماع الأطراف اليمنية لاتفاق الحديدة بعمان الرئيس اليمنى
جنيف /أ ش أ/
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قالت الأمم المتحدة، إن الأطراف اليمنية اختتمت اجتماعاتها فى العاصمة الأردنية (عمان) برعاية مكتب المبعوث الاممى الخاص لليمن مارتن جريفيث، وحضور البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت الأمم المتحدة - فى بيان وزعته فى جنيف، مساء الخميس - أن الاجتماعات التى استمرت من 14 إلى 16 مايو، شهدت نقاشات صريحة وبناءة بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة .

وأشارت إلى أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر فى التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات والمضى قدما فى تنفيذ الاتفاق .

 


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الأطراف اليمنية

اتفاق الحديدة

عمان

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