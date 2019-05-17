الأمم المتحدة: اختتام اجتماع الأطراف اليمنية لاتفاق الحديدة بعمان

جنيف /أ ش أ/

قالت الأمم المتحدة، إن الأطراف اليمنية اختتمت اجتماعاتها فى العاصمة الأردنية (عمان) برعاية مكتب المبعوث الاممى الخاص لليمن مارتن جريفيث، وحضور البنك الدولى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأضافت الأمم المتحدة - فى بيان وزعته فى جنيف، مساء الخميس - أن الاجتماعات التى استمرت من 14 إلى 16 مايو، شهدت نقاشات صريحة وبناءة بين الطرفين والجهات المشاركة بخصوص المقترحات المطروحة لتفعيل البنود الاقتصادية لاتفاق الحديدة .

وأشارت إلى أن مكتب المبعوث الخاص سيستمر فى التواصل مع الأطراف اليمنية لاستكمال هذه النقاشات والمضى قدما فى تنفيذ الاتفاق .