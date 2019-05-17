الأزهر يشيد بجهود الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب

أشاد الأزهر الشريف ببسالة قواتنا المسلحة والشرطة وجهودهما فى مكافحة الإرهاب، والتى أسفرت مؤخرًا عن القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها فى تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

وجدد الأزهر الشريف دعمه لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وإفشال مخططات تلك العصابات الإجرامية التي تروع الآمنين وتستبيح دماء الأبرياء. واختتم البيان قائلا: "حفظ الله مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء".