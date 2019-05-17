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الجمعة، 17 مايو 2019 09:03 م
خالد صلاح
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الأزهر يشيد بجهود الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب

الجمعة، 17 مايو 2019 08:18 م
الأزهر يشيد بجهود الجيش والشرطة فى مكافحة الإرهاب الأزهر
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أشاد الأزهر الشريف ببسالة قواتنا المسلحة والشرطة وجهودهما فى مكافحة الإرهاب، والتى أسفرت مؤخرًا عن القضاء على عدد من الإرهابيين والقبض على آخرين، وتدمير معدات ومخابئ كانوا يستخدمونها فى تنفيذ أعمالهم الإجرامية.

 

وجدد الأزهر الشريف دعمه لقواتنا المسلحة الباسلة ورجال الأمن الشجعان في مواجهة تلك العناصر الإرهابية، للحفاظ على أمن وسلامة واستقرار الوطن، وإفشال مخططات تلك العصابات الإجرامية التي تروع الآمنين وتستبيح دماء الأبرياء. واختتم البيان قائلا: "حفظ الله مصرنا العزيزة من كل مكروه وسوء"

 

 


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الأزهر

الجيش والشرطة

جهود الجيش والشرطة

الأمن فى مصر

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