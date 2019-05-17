video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 17 مايو 2019 08:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الجمعة، 17 مايو 2019 08:00 ص
الأرصاد: انخفاض فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية انخفاضًا فى درجات الحرارة؛ ليسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، حار على القاهرة والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا ومعتدل ليلاً.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، وتنشط السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فيكون خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فيكون خفيفًا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 35 
شبين الكوم 23 35 
طنطا 18 34 
دمنهور 18 26 
الإسكندرية 17 26 
بلطيم 18 26 
مطروح 16 25 
السلوم 14 31 
سيوة 16 33 
بورسعيد 18 28 
دمياط 18 27 
الزقازيق 21 38 
الإسماعيلية 18 35 
السويس 21 35 
العريش 22 32
رفح 21 31
رأس سدر 23 34
نخل 15 37 
نويبع 21 37 
طابا 22 38
كاترين 18 32
الطور 23 38
شرم الشيخ 26 38
الغردقة 26 38 
مرسى علم 26 37
الفيوم 21 35 
بنى سويف 21 35
المنيا 21 36 
أسيوط 21 37
سوهاج 22 38
قنا 23 41 
الأقصر 26 43
أسوان 27 43
أبوسمبل 24 42
الوادى الجديد 26 41
شلاتين 25 34 
أبو رماد 26 33
حلايب 27 32 
رأس حدربة 27 31 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى: 

الصغرى العظمى 

مكة المكرمة 29 40 
المدينة 26 39
الرياض 27 39
المنامة 29 36 
أبوظبى 29 39 
الدوحة 26 36 
الكويت 25 41 
دمشق 15 35 
بيروت 20 27
عمان 4 34 
القدس 15 31
غزة 18 28
بغداد 23 3 
مسقط 28 33
صنعاء 14 27 
الخرطوم 27 44
طرابلس 13 25
تونس 13 28 
الجزائر 16 23 
الرباط 14 23 
نواكشوط 19 26 


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم: 

الصغرى العظمى 

أنقرة 13 29
إسطنبول 14 22
إسلام آباد 20 30 
نيودلهى 25 39 
جاكرتا 24 32 
بكين 19 33 
كوالالمبور 24 34
طوكيو 15 23 
أثينا 12 22
روما 13 20 
باريس 11 19
مدريد 08 20 
برلين 07 18
لندن 10 15 
مونتريال 09 17
موسكو 08 18
نيويورك 12 22 
واشنطن 14 20


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

هيئة الأرصاد : انخفاض درجات الحرارة الجمعة والسبت بمعدل 5 درجات

"خلى بالك".. الموجة الحارة تصل ذروتها والعظمى بالقاهرة 40 درجة.. الأرصاد: انخفاض حرارة الجو 5 درجات بداية من الغد لمدة 48 ساعة.. وتحذر: لازالت الحرارة أعلى من المعدل رغم انكسار الموجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد تعلن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة حتى الأحد المقبل.. اعرف التفاصيل

موجز 1 ظهرا.. الأرصاد: انخفاض الحرارة 5 درجات غداً والعظمى بالقاهرة 35

الأرصاد

حالة الجو

حالة الطقس

الطقس

درجات الحرارة

درجة الحرارة

أمطار

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

وفاة مصمم الهرم الزجاجى بمتحف اللوفر عن 102 عاما

الأحد.. إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة قيادية بالمحليات فى المحافظات

الأحد.. إجراء الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة قيادية بالمحليات فى المحافظات

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

53 مليونا و951 ألف جنيه قيمة الموازنة الجديدة لجهاز سوق الغاز

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

"هتقطع شجرة هتلبس قضية".. تعرف على عقوبة التعدي على الأشجار

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

فيديو.. الزمالك فى الكونفدرالية شكل تانى

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة