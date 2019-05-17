الأرصاد الأمريكية: وسط الولايات المتحدة سيتعرض للطقس السيئ خلال أيام

شيكاغو (رويترز)

قال خبراء الأرصاد الجوية، الخميس، إن ما يربو على 50 مليون شخص فى وسط الولايات المتحدة يقيمون فى مناطق تقع فى مسار عواصف رعدية قوية ورياح مدمرة وبرد شديد وربما أعاصير على مدى الأيام القليلة المقبلة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن الطقس السيء يهدد قطاعا واسعا من البلاد يمتد من جبال روكى عبر الغرب الأوسط إلى منتصف المحيط الأطلسى والجنوب.

وقال مارك شينارد خبير الأرصاد الجوية لدى الهيئة "هناك عدة جولات محتملة لسوء الأحوال الجوية... الآن لدينا خطر بسيط ومتزايد للطقس السيء فى الأيام الثلاثة المقبلة وحتى الأسبوع المقبل أيضا".

جاءت أحدث حلقة من الطقس الربيعى الخطير يوم الخميس عندما أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من إعصار وعاصفة رعدية شديدة فى منطقة جوليت بولاية إيلينوى على بعد حوالى 72 كيلومترا إلى الجنوب الغربى من شيكاغو .

وقال مركز التوقعات الجوية التابع لهيئة الأرصاد إن ما يربو على 50 مليون شخص فى مدن كبرى مثل شيكاغو، وهيوستون وأوكلاهوما سيتى قد يواجهون أمطارا وعواصف.