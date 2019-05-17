اكتشف الجديد بأحراز الرئيس المعزول ورفاقه بـ"التخابر مع حماس" × 16 معلومة

كتب إيهاب المهندس

عرضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة محمد شيرين فهمى، العديد من الأحراز فى محاكمة المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والمعروفة بالتخابر مع حماس .

1ـ وثيقة تثبت تجنيد المخابرات الأمريكية للمعزول محمد مرسى وحلفه يمين الولاء لها عام 1986.

2ـ فى جلسة 17 فبراير فضت المحكمة أحرازًا عبارة عن تفريغ لرسائل مواقع التواصل الاجتماعى والبريد الإلكترونى بين المتهمين خيرت الشاطر والمتهم خالد سعد حول تهريب حول تهريب السلاح لغزة.

3ـ تفرغ محتوى رسائل إلكترونية يظهر التنسيق بين موظفين بالسفارة الأمريكية والمتهم خالد سعد لتحديد لقاءات بين وزيرة الخارجية الأمريكية وخيرت الشاطر.

4ـ تفريغ محتوى إيميل يحتوى السيرة الذاتية لبعض عناصر الإخوان قبل توليهم مناصب مصرفية بخليج السويس.

5ـ فيديوهات تظهر تدريب المتهم أسامة العقيد على استخدام سلاح "أر بى جى".

6ـ فيديوهات لاجتماعات مجلس شورى الجماعة يتحدث خلاله الشاطر عن تحسين صورة الجماعة بالخارج، وتحسين الوضع الاقتصادى لها خلال 2010.

7ـ فيديوهات تعرض اجتماع مجلس شورى الجماعة عام 2010 وحديث مرسى على أن يكون رئيس الوزراء إخوانيًا.

8ـ تفريغ محتوى مكالمة تليفونية بين خالد سعد حسنين مساعد نائب المرشد وشخص آخر حول الاحتشاد بالميادين قبل عزل مرسى.

9ـ تسجيلات صوتية بين خيرت الشاطر وخالد مشعل حول الانتخابات الرئاسة قبل انتخاب مرسى.

10ـ تسجيلات صوتية لقيادات من حزب الوسط وبعض قيادات الإخوان مع خالد مشعل داخل أحد فنادق القاهرة فى ديسمبر 2012، وتحدثوا خلال اللقاء عن الشأن الداخلى المصرى.

11ـ رسائل تظهر تدريب حركة 6 أبريل على يد شخص صربى الجنسية.

12ـ تسجيلات لصفوت حجازى حول اقتحام قصر الاتحادية بعد عزل مرسى أثناء حديثه مع حازم أبو إسماعيل.

13ـ عرض المحكمة مستندات تضم أسماء 68 شخصا أجنبيا المشاركين فى اقتحام السجون.

14ـ وثائق تظهر تبعية حركة حماس لجماعة الإخوان، وأن الحركة هى جناح للجماعة فى فلسطين.

15ـ وثائق عبارة عن 7 مستندات لتهريب عناصر حماس وحزب الله من سجن المرج.

16ـ وثيقة تثبت تجنيد المخابرات الأمريكية للمعزول محمد مرسى وحلفه يمين الولاء لها عام 1986.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميًا بتلقي دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتى قطر وتركيا.