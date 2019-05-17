اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، تقرير خبراء صندوق النقد الدولى يوصى بصرف 2 مليار دولار لمصر.

تقرير خبراء صندوق النقد الدولى يوصى بصرف 2 مليار دولار لمصر

المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا لإنشاء كوبرى تقاطع الدائرى لمدة 30 يومًا

عفو رئاسى عن 560 محبوساً أبرزهم عبد الحليم قنديل

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير استاد القاهرة استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

البابا تواضروس عن آلام ظهره: أحتاج للنوم والتعرض للشمس وظروفى لا تسمح

فيديو جديد يستعرض أبرز مشاهد بناء محور روض الفرج وكوبرى تحيا مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 17-5-2019

الأرصاد: غدًا طقس حار على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا فى الدورى الإنجليزى