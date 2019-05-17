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اضبط مخالفة.. وحدة صحة الأسرة بحى ضواحى بورسعيد تغرق فى مياه المجارى (صور)

الجمعة، 17 مايو 2019 12:37 م
اضبط مخالفة.. وحدة صحة الأسرة بحى ضواحى بورسعيد تغرق فى مياه المجارى (صور) وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى
بورسعيد - محمد فرج
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رصدت عدسة "اليوم السابع" غرق وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء بحى الضواحى ببورسعيد فى مياه المجارى.

واستغاث الأهالى بـ"اليوم السابع" معربين عن إستيائهم بسبب الحالة المتردية التى وصل اليها حى الضواحى  من تلوث بيئى وقاذورات ومستنقعات وأمراض تفتك بالأطفال والأهالى.

وناشد الأهالى والعاملين بوحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء بحى الضواحى تدخل المحافظ اللواء عادل الغضبان لمحاسبة المقصرين لإعادة الحى الذى تحول لمكان موبوء من مستنقعات وتلال قمامة تساعد على نشر الأوبئة التى تفتك بصحة الأطفال لمنطقة حضارية حفاظًا على المواطنين.

 وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (1)

 
 

 

وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (2)
 

 

وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (3)
 

 

وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (4)
 
 
 
وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (5)
 

 

وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (6)
 

 

وحدة صحة أسرة فاطمة الزهراء تغرق فى مياه المجارى (7)
 

 

 


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