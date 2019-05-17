استعدادا لانطلاق بطولة أمم أفريقيا.. جهاد عامر تتفقد استاد الدفاع الجوى

كتبت نورا فخرى

زار الدكتورة جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، رئيس لجنة المتطوعين ومرافقى الفرق، استاد الدفاع الجوى، أمس الخميس، لوضع التصور المبدئي لتوزيع الشباب المتطوعين داخل المواقع المختلفة بالاستاد، وذلك فى ضوء الاستعداد لبطولة الأمم الإفريقية التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبًا.

وقامت الدكتورة جهاد عامر برفقة الكابتن وليد مهدى رئيس مجموعة استاد الدفاع الجوي، وكذا مسئولى الاستاد بجولة ميدانية شاملة لمختلف المواقع بالإستاد للوقوف على التوزيعات المبدئية للشباب المتطوعين والتي تشمل المنطقة المخصصة للإعلاميين وصالون كبار الزوار، ومنطقة الاستقبال، والأبواب الخارجية والداخلية للاستاد، والمنطقة الخاصة بغرف اللاعبين والحكام والعيادات الطبية، والمقصورة الرئيسية، ومدرجات المشجعين.

ووجهت عامر - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم، تحية إعزازٍ وتقدير للسادة القائمين على استاد الدفاع الجوي والملاعب الملحقة به، على جهودهم الدءوبة تعاوناً لإنجاح البطولة وإعلاء اسم مصر.

وقالت الدكتورة جهاد عامر، إنه جرى الانتهاء من زيارات استادات السويس والإسماعيلية والإسكندرية بالتنسيق مع رؤساء المجموعات للوصول إلى التصور المبدئى حول أعداد الشباب المتطوعين الذين سيشاركون في تنظيم البطولة، وإنه سيتم استكمال باقي الزيارات لاستادي القاهرة والسلام الأيام القادمة.

وأضافت رئيس لجنة المتطوعين ومرافقي الفرق، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أعداد الشباب المتطوعين الذين اجتازوا المقابلات الشخصية، والتواصل معهم لبدء مرحلة التدريب والإعداد للبطولة.