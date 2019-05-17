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ارتفاع صادرت مصر من البطاطس والبصل إلى 658 ألف طن

الجمعة، 17 مايو 2019 11:43 ص
ارتفاع صادرت مصر من البطاطس والبصل إلى 658 ألف طن بطاطس - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشان صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرت مصر من البطاطس والبصل لـ658 ألف و452 طن منها البطاطس 540 ألف طن والبصل إلى 118 ألف و 452 طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، منذ بدء موسم تصدير المنتجات الزراعية حتى 8 من الشهر الجارى.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحا أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، الى جميع دول العالم، مؤكدا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الأوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.


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