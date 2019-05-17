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الجمعة، 17 مايو 2019 09:14 م
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ارتفاع تضخم "اليورو" 1.7% فى أبريل بسبب زيادة أسعار الكحوليات والتبغ

الجمعة، 17 مايو 2019 07:54 م
ارتفاع تضخم "اليورو" 1.7% فى أبريل بسبب زيادة أسعار الكحوليات والتبغ منطقة اليورو
بروكسل – رويترز
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أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات)، اليوم الجمعة، ارتفاع تضخم منطقة اليورو 1.7% فى أبريل ، بينما عدل بالزيادة قليلا تقديراته للتضخم الأساسى.
 
وقال يوروستات، إن أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو التى تضم 19 دولة ارتفعت 1.7 % على أساس سنوى، عند المستوى ذاته الذى أشارت إليه التقديرات الأولية المنشورة فى الثالث من مايو، من 1.4 % فى مارس.
 
ويوفر التسارع بعض الارتياح المتوسط للبنك المركزى الأوروبي، الذى يستهدف تضخما عند ما يقل قليلا عن اثنين بالمئة، على الرغم من أن القفزة ترتبط على الأرجح بتأخر توقيت عيد القيامة هذا العام.
 
وعلى أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو 0.7 %، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، من 1% فى مارس.
 
وارتفع المؤشر الأساسى الذى يتابعه البنك المركزى الأوروبى عن كثب لاتخاذ قرارات السياسة النقدية، والذى يستثنى أسعار الطاقة والأغذية شديدة التقلب، إلى 1.4 % فى أبريل على أساس سنوى من 1% فى مارس بالمقارنة مع توقعات أولية عند 1.3 %.
 
وارتفع التضخم إجمالا بسبب زيادة أسعار الطاقة 5.3 %، وزيادة أسعار الخدمات 1.9 % وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ 1.5 %.
 

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التضخم

منطقة اليورو

اسعار المشروبات الكحولية

اسعار التبغ

البنك المركزى الاوروبى

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