اتفاقية بين "العاملين بالصناعات الغذائية" وشركة خاصة لتنظيم ساعات العمل الإضافية

نجحت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، وإدارة إحدى الشركات الخاصة فى تجديد اتفاقية العمل الجماعى بين الجانبين لتنتهى فى 14 مايو 2021، بشأن تنظم تشغيل العمال ساعات عمل إضافية، وأيام بعض أيام الراحات والعطلات الرسمية مما يسهم فى تحسين دخولهم، ويستفيد منها 8856 عاملاً.

ونصت الاتفاقية على أن يتم التشغيل ورديتين يوميًا، 6 أيام فى الأسبوع وتحدد فترات الراحة وفقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ويتم احتساب التشغيل الإضافى للساعات النهارية والليلة طبقا لأحكام المادة 85 من القانون.

واتفق الطرفان على جواز تشغيل العمال فى أيام الراحة الأسبوعية أو العطلة الرسمية مع صرف المقابل النقدى للأجر الإضافى المقرر قانونا عوضا عن هذه الأيام وفقا لأحكام المادة السابق ذكرها.

وتمثل الاتفاقية تسوية كاملة للتشغيل الإضافى وتحديد زمن الورادى من قبل الشركة، فضلا عن تقاضى مقابل التشغيل الإضافى والمقابل النقدى أيام الراحات الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وتسرى الاتفاقية لمدة 3 سنوات.