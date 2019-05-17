إيقاف أعمال روف مخالف والتحفظ على معدات ومواد البناء بـ6 أكتوبر

كتب أحمد حسن

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم إيقاف الأعمال لروف مخالف فى الحى الرابع بالقطعة 392 بالمجاورة الثانية والتحفظ على عدد من المعدات ومواد البناء، وجارٍ بحث تكسير السقف والأعمدة، مؤكداً أن ذلك يأتى فى إطار جهود جهاز المدينة لمنع المخالفات فى مهدها.

وحذر المهندس شريف الشربينى، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، المواطنين من القيام بأى أعمال بنائية مخالفة، حتى لا يقعوا تحت المساءلة القانونية، مضيفاً أنه يتم رصد المخالفات تباعاً من قِبَل رؤساء الأحياء ويتم إزالتها تباعاً.

وفى سياق متصل، قال المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد: تم تنظيم حملة لإزالة الإشغالات من أحد المولات بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بالجهاز، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار جهود الجهاز فى إزالة تعديات الكافيهات على الأرصفة والشوارع.