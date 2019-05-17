إنطلاق مبادرة الزقازيق خالية من القمامة بتفعيل منظومة الجمع المنزلى

وأكد المحافظ أن الهدف من تطبيق منظومة الجمع المنزلى للقمامة للإرتقاء بمنظومة النظافة والتخلص من تركمات القمامة أول بأول ومحاربة ظاهرة (النباشين) حفاظاً على نظافة الشوارع والشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وأوضح المحافظ، أنه تم تحديد خطوط السير لسيارات القمامة المدعمة بالعمال للمرورعلى المنازل بمواعيد محددة والتى تبدأ فى الساعة الثامنة صباحاً والمستمرة حتى الساعة الثانية عشر مساءً مقسمة إلى ثلاث ورديات على مدار اليوم لتجميع أكياس القمامة من المنازل.

وأشار إلى إنه تم تحديد خطوط السير لسيارات القمامة للمرور على المنازل فى أحياء وشوارع مدينة الزقازيق على النحو التالى "شارع طلبة عويضة - أحمد إسماعيل - القومية وإمتداد طريق الغشام - موقف المنصورة والمناطق المحيطة بها وشوارع تقسيم المعلمين - حى الزهور".

وأكد محافظ الشرقية أنه سيتم تطبيق المبادرة على بعض أحياء وشوارع مدينة الزقازيق كمرحلة أولى ثم يتم تعميمها تباعاً على باقى أحياء المدينة ومن ثم تطبيقها على باقى مراكز ومدن المحافظة وذلك بعد تقييم سلبياتها وإيجابياتها وضمان نجاحها وقياس رضا المواطنين عنها.

وناشد المحافظ المواطنين بعدم إلقاء القمامة أو المخلفات فى غير الأماكن المخصصة للحفاظ على المظهر الجمالى والحضاري للمدينة وإنه سيتم توقيع غرامات مالية فورية على المخالفين كنفقات لإزالة أسباب المخالفة.