إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين فى البساتين

نشبت مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة ترب اليهود بالبساتين، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة، ونتج عنها إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من النجدة بسماع دوى إطلاق نار بمنطقة ترب اليهود، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة.

وتبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب خلافات سابقة بينهما وتجددت، وقام كل منهما بإطلاق النار على الآخر، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وتم ضبط طرفى المشاجرة.