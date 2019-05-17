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الجمعة، 17 مايو 2019 02:33 م
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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة

الجمعة، 17 مايو 2019 02:31 م
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم  فى حادث تصادم سيارتين  بالقرب من مركز كفر الدوار بالبحيرة.

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث  أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


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محافظة البحيرة

كفر الدوار

مستشفى كفر الدوار

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تصادم سيارتين

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