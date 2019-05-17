إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعى بالبحيرة

كان اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، حيث أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.