إشارة مرور.. تعرف على خطورة السير عكس الاتجاه على الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

يتسبب السير عكس الاتجاه عادة فى ارتباك مرورى شديداً مما يعطل حركة السيارات على الطرق بجانب ارتكاب السائق للعديد من الأخطاء المرورية على الطرق تساهد فى فقدان عشرات السائقين الأبرياء.

- السير عكس الإتجاه: الرجوع للخلف على الطرق الرئيسية حيث نرى هذا المشهد الملحمي بشكل يومي تقريباً لأشخاص فقدوا تركيزهم للحظات فمروا الى ما بعد مخرج معين على طريق سريع، وبدلاً من أن يتحمل ذلك السائق نتيجة خطئه والتي قد تكلفه بضع دقائق أو حتى عشرات الدقائق، يقرر السائق على الطريق السريع أن يتوقف، ثم يبدأ بالرجوع إلى الخلف حتى يصل الى المخرج. هذه الدقائق التي يريد أن يوفرها قد تكلفه حياته وحياة آخرين،إذا تعرضت يوماً لهذا الموقف، ابحث عن حل بديل، أو انتظر المخرج التالي. لكن لا تخاطر بحياتك.

-إهمال صيانة المركبة: معظم الحوادث البشعة التي تحدث على الطرق السريعة في مصر يكون سببها عطل ناتج عن سوء الصيانة، مثل مشاكل الإطارات المتهالكة، مشاكل في التحكم في المركبة الناتجة عن أعطال ميكانيكية، لذا تأكد دائماً أن سيارتك بحالة جيدة قبل أن تنطلق بها في الطرقات، وقم بالكشف الدوري على الفرامل، الإطارات، ضبط الزوايا، والمكونات الميكانيكية المختلفة التي تؤثر في التوجيه والتحكم، مثل ممتصات الصدمات (المساعدين) على سبيل المثال.

-التعامل مع المركبة دون إدراك حدود وإمكانيات هذه المركبة: كل سيارة لها تصميمها الخاص، وتختلف خصائص التحكم في السيارة تبعاً للوزن والشكل ومركز الثقل ونوع العجلات وقدرة الفرامل، وحتى نوع الجر (أمامي أم خلفى) وإذا كنت تقود سيارة جديدة، لا تقم بأية مغامرات حتى تتمكن من أبعاد وقدرات سيارتك.

-استثارة الأعصاب و فقدان الهدوء Road Rage: ظاهرة عالمية ولكنها بلا شك أكثر وضوحاً عندنا في مصر و مهما كنت هادئاً ومتحضراً وعاقلاً ولاحظ أنه عند إصابتك بالغضب أو التوتر العصبي فإن جسمك سوف يفرز كميات من هرمون الأدرينالين وستلاحظ تغيراً مفاجئاً في أسلوب قيادتك بل وفي شخصيتك خلف المقود لذا حاول السيطرة على أعصابك وذكّر نفسك أنك لست في سباق، وأنه إذا ضايقك أحد السائقين حولك لا يجب عليك أن "تعلمه الأدب".

المحمول: يتسبب عادة فى وقوع حوادث مرورية خطيرة حيث يفاجئ المسعفون عند توجههم لإنقاذ المصابين بجهاز المحمول في يد الشخص المتسبب في الحادث لذلك لا تستخدم المحمول خلال القيادة.

-حزام الأمان: اختراع رائع ومشكلته الوحيدة الحر وعليك إجبار من يجلس بجانبك على ارتدائه.

-السرعة: دائماً تأتي مع الثقة الزائدة بالنفس وبإمكانيات السيارة الرائعة التي تقودها، ورغبتك الدفينة في التمتع بالخبرة الطويلة جداً في القيادة والتي تميزك عن كل هؤلاء الحمقى البطيئين الذين يسيرون بجوارك في سياراتهم الضعيفة. لا تكن أسرعهم وصولاً الى حادث مزعج.