إزالة تعديات وتنفيذ 27 حكما قضائيا فى حملة بالمنطقة الأثرية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت قوات الأمن بالجيزة حملاتها الأمنية لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم، عن ضبط عدد من الباعة الجائلين، والخيالة والجمالة، لمخالفتهم شروطة العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة التى شارك بها ضباط شرطة المرافق، عن إزالة ورفع عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية، التى من شأنها إعاقة حركة السير، بالإضافة إلى ضبط 7 مشتبه بهم، وتنفيذ 27 حكم قضائى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.