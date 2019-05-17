إحصائيات رسمية تؤكد ارتفاع معدلات البطالة فى تركيا: 4 ملايين 730 ألف عاطل

كتب - هاشم الفخرانى

تواصل معدلات البطالة فى تركيا ارتفاعها فى الوقت الذى تسجل فيه أدنى مستوياتها فى أمريكا خلال 50 عامًا وأدنى مستوياتها فى بريطانيا خلال 40 عامًا، وفى ألمانيا خلال 30 عامًا، وفى فرنسا خلال 10 سنوات.

وذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، أنه منذ بداية العام فقد مليون و376 ألف شخص عملهم ليصبحوا عاطلين عن العمل، وبهذا ارتفع إجمالى العاطلين عن العمل إلى 4 ملايين و730 ألف شخص.

فى حين سجلت المعدلات فى ألمانيا أدنى مستوياتها خلال 30 عامًا فى حيث بلغت نسبة البطالة نحو 4.9%. وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن معدلات البطالة فى ألمانيا بلغت أدنى مستوياتها منذ اتحاد ألمانيا الشرقية والغربية.