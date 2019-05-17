أ.ش.أ: وفاة مصرى جنوب لبنان.. والسفارة المصرية تجرى اتصالات لمتابعة الحادث

بيروت /أ ش أ/

عثرت السلطات اللبنانية على مواطن مصرى متوفيا داخل سيارته فى محافظة النبطية جنوبى لبنان، فيما تتابع السفارة المصرية فى لبنان مجريات التحقيقات الجارية بشأنها مع السلطات المختصة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن المواطن محمود محمد عثمان السخسوخ، الذى يحمل الجنسية المصرية، عثر عليه اليوم متوفيا داخل سيارته فى محافظة النبطية جنوبى لبنان.

وأجرت السفارة المصرية فى لبنان اتصالات فور وقوع الحادث مع السلطات اللبنانية وأجهزة الأمن المعنية، للوقوف على تفاصيل واقعة وفاة المواطن والأسباب المؤدية للوفاة، وبيان ما إذا كانت طبيعية أم أنها تحمل شبهة جنائية.

كما تواصلت السفارة المصرية مع ذوى المتوفى، لمعرفة تفاصيل الحادث من جانبهم، وسوف تتابع السفارة عن قرب مجريات التحقيقات التى تتم حاليا.