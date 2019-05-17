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"أوقاف أسيوط" : 31 مسجدا للاعتكاف فى شهر رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 10:35 ص
"أوقاف أسيوط" : 31 مسجدا للاعتكاف فى شهر رمضان الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط
أسيوط محمود عجمي
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أعلن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الاوقاف بأسيوط، عن تخصيص 31 مسجدًا للاعتكاف بكافة الإدارات الفرعية خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك على مستوى المحافظة، فضلا عن تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم وتكريم الفائزين بها في احتفالية ليلة القدر.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، لـ"اليوم السابع": أن المديرية حددت شروط وضوابط للاعتكاف داخل المساجد منها حظر الاعتكاف داخل الزوايا وقصره فقط علي المساجد المعتمدة، وأن يكون المعتكفون من أبناء المنطقة المحيطة بالمسجد، وغيرها من القواعد المنظمة للاعتكاف من قبل وزارة الأوقاف.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي، أن يُعقد 49 ملتقى فكري بالمساجد الكبرى وبلغ عدد المحاضرين بها 98 محاضرًا من الاوقاف والوعظ لنشر الفكر الوسطي وسماحة الدين الإسلامي، كما يتم تسيير القوافل الدعوية يوم الاثنين من كل أسبوع وتصل عددها أكثر من 9 آلاف قافلة دعوية وسهرات رمضانية بمختلف الإدارات الفرعية بالمحافظة، فضلا عن 60 أمسية دينية يوم الثلاثاء من كل أسبوع وبكل أمسية قارئ ومحاضر ومبتهل.

 


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