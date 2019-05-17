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الجمعة، 17 مايو 2019 01:17 م
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ألمانيا تستأنف مهمة التدريب العسكرية فى العراق

الجمعة، 17 مايو 2019 12:26 م
ألمانيا تستأنف مهمة التدريب العسكرية فى العراق الجيش الألمانى - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف مهمة التدريب العسكرية فى العراق عقب إعادة تقييم الأوضاع الأمنية التى أشارت إلى انخفاض مستوى التهديد.

وقالت الوزارة - وفقا لشبكة (إيه بى سى) الأمريكية - إن عملية إعادة التقييم تمت من قبل قوات التحالف العاملة فى العراق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرة إلى أن مستوى التهديد انخفض فى الوقت الحالى ويمكن للجنود الألمان مغادرة قاعدتهم واستئناف مهمتهم فى أقرب وقت.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قالت الأسبوع الماضى إنها رصدت إشارات على وجود استعدادات إيرانية لشن هجمات محتملة على القوات الأمريكية ومصالحها فى الشرق الأوسط، وتم رفع مستوى التهديد فى العراق إلى أعلى مستوياته..ما دفع ألمانيا إلى تعليق مهمة تدريب الجنود العراقيين فى الشمال، وإصدار الأوامر للجنود الألمان البالغ عددهم 160 جنديا بالبقاء داخل قاعدتهم.

 

 

 


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