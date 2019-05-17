أسعار السمك اليوم الجمعة 17-5-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار السمك اليوم الجمعة 17-5-2019، طبقا لآخر تحديث لموقع سوق العبور، حيث بلغ سعر السمك البلطى ما بين 40 – 44 جنيه للكيلو، بحسب النوع والحجم.

وتراوح سعر السمك الفيليه البلطى ما بين 30 - 90 جنيها للكيلو، وقشر البياض ما بين 50-66 جنيها، وبلغ سعر سمك القراميط شيلان من 10 - 20 جنيها، وسعر سمك الثعابين من 40 - 160 جنيها، وبلغ سعر سمك المكرونة الخليجى ما بين 39 - 43 جنيها للكيلو، وسمك المكرونة السويسى يصل ما بين 50 – 66 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المكرونة المجمد الأكثر تداولا ما بين 19 - 25 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر السبيط من 90 – 200 جنيها، وسجل سعر الكابوريا من 30 - 140 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى الجامبو بين 375 - 425 جنيها، فى حين يتراوح سعر الجمبرى رقم 1 ما بين 275 - 325 جنيها، وبلغ سعر البورى 44 - 50 جنيها، ويصل سعر سمك المرجان من 39- 43 جنيها، والبربون 1 بلغ من 42 - 48 جنيها.