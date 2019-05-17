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آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى لأداء صلاة "الجمعة الثانية" من رمضان

الجمعة، 17 مايو 2019 11:39 ص
آلاف الفلسطينيين يتوافدون على الأقصى لأداء صلاة "الجمعة الثانية" من رمضان صلاة الجمعة بساحات المسجد الأقصى المبارك
كتب : أحمد جمعة
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يواصل عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من مدينة القدس وأراضى الـ48 والضفة الغربية ممن تزيد أعمارهم عن الأربعين عاما، توافدهم نحو القدس لأداء الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك فى المسجد الأقصى.

وتشهد الحواجز العسكرية الثابتة على المداخل الرئيسية لمدينة القدس تجمهر واسع للمواطنين الفلسطينيين الذينيسعون إلى الوصول للقدس بواسطة حافلات النقل العام، وسط اجراءات إسرائيلية مشددة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن الاحتلال  الإسرائيلى أغلق محيط البلدة القديمة، والعديد من شوارعها الرئيسية منذ ساعات فجر اليوم، وشملت أحياء وادي الجوز، والشيخ جراح، وحى راس العامود، وشوارع السلطان سليمان، وصلاح الدين، والساهرة وغيرها، ولا يسمح بالدخول إلا لحافلات نقل المصلين، كما نصب الاحتلال الإسرائيلى متاريس حديدية وحواجز عسكرية فى شوارع وطرقات وأحياء مدينة القدس.


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