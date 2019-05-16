video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 16 مايو 2019 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى توفر خدماتها مجانا لنهاية مايو

الخميس، 16 مايو 2019 10:42 م
"Watch it" للمحتوى الإعلامى الرقمى توفر خدماتها مجانا لنهاية مايو منصة Watch it للمحتوى الإعلامي الرقمي
كتب إبراهيم حسان
إضافة تعليق

تعلن منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي أنه أثناء الساعات الأولى للبداية التجريبية للمنصة قبل بدء شهر رمضان المعظم، تم استقبال آلاف الطلبات للتسجيل وتزامن ذلك مع محاولات من جانب بعض القراصنة لفتح ثغرات فى أمن معلومات المنصة وبناء عليه قررت إدارة المنصة حجب المنصة مؤقتا لعدة أيام ورفع مستوى التأمين المعلوماتي.

ومع إعادة إطلاق المنصة الجديدة اليوم، تقوم المنصة الرقمية "Watch it" اعتذارها لكل مشتركيها وتتيح لهم فرصة استرداد الاشتراك لمن يرغب، كما تعلن المنصة توفير خدماتها مجانا وحتى نهاية شهر مايو 2019.

وللتسجيل فى منصة "Watch it" للمحتوى الإعلامي الرقمي، من خلال الموقع الإلكتروني WWW. Watchit.com


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"Watch it".. لحظة حقيقة كشفت سنوات من الزيف.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. ويغلق الباب أمام محاولات القرصنة.. ويفتحه للمنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد كسبان كسبان

منصة Watch it

اعلام المصريين

المحتوى الإعلامي الرقمي

مسلسلات رمضان

رمضان 2019

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



لا توجد تعليقات على الخبر



لا تفوتك
watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

watch it!.. قوة الدولة تحمى المبدعين وتنهى عصر القرصنة.. التطبيق هو أول منصة مصرية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.. يفتح المجال أمام المنتجين لتسويق أعمالهم.. والمشاهد هو الكسبان

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

المنطقة العربية تحارب إرهاب قطر وإيران.. مطالبات دولية لمعاقبة الدوحة على دعمها للإرهابيين.. والسعودية ترد على استهداف محطات ضخ النفط باستمرار إنتاج البترول.. وطهران تفشل فى استهداف المملكة

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

شاهد جميع أهداف ليفربول فى الدوري الإنجليزي

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

مجلة إيطالية تبرز تدشين مصر لأكبر جسر معلق فى العالم ودخوله موسوعة "جينيس"

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

أبراهام لينكولن صاحب أهم قرار فى التاريخ الأمريكى.. قاد الحرب الأهلية لعودة 7 ولايات جنوبية أعلنت انفصالها عن الشمال عام 1860 فحافظ على وحدة الأمريكان من التفتت

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

6 لاعبين "طوق النجاة" للزمالك أمام نهضة بركان فى موقعة المغرب.. ثنائية كهربا والسعيد القوة الضاربة بنهائى الكونفدرالية.. طارق حامد وعبدالعزيز صمام الأمان وسط الملعب.. محمود علاء صخرة الدفاع.. وعمر صلاح الأمل

بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة