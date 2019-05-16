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9 بنوك تخفض سعر الدولار لأقل من 17جنيها لأول مرة منذ أكثر من عامين

الخميس، 16 مايو 2019 10:57 ص
9 بنوك تخفض سعر الدولار لأقل من 17جنيها لأول مرة منذ أكثر من عامين طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
كتب – أحمد يعقوب
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خفضت 9 بنوك سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، اليوم الخميس، فى التعاملات الصباحية المبكرة، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع، وسط ارتفاع المعروض الدولارى وتراجع الطلب على العملة الأمريكية، للمرة الأولى منذ شهر مارس 2017.
 
 
وانخفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى 9 بنوك هى "الأهلى المصرى" و"التجارى الدولى" و"قطر الوطنى الأهلى" و"مصر" و"القاهرة" والبنك العربى الأفريقى الدولى و"الأهلى الكويتى" و"عودة" و"الإمارات دبى الوطنى"، ليسجل 16.99 جنيه للدولار، لسعر الشراء، و17.09 لسعر البيع.
 
وقالت مصادر مصرفية لـ"اليوم السابع" إن زيادة تدفقات العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصرى تعد أبرز أسباب تراجع الدولار خلال الفترة الحالية وسط توقعات باستمرار الانخفاض التدريجى خلال الفترة المقبلة.
 
وانخفض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنحو 86 قرشًا منذ بداية عام 2019 مدعومًا بتدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة.
 
ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـ4 شهور بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.
  
ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.
 
 

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