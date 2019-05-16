60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية بعد تخصيصها من مجلس الوزراء

كتب أحمد يعقوب

قامت وزارة المالية بإجراء القرعة العلنية لتأشيرات الحج لهذا العام لاختيار العاملين من الوزارة والجهات التابعة لها، والذين تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات الحج، حيث أن اللجنة الوزارية العليا للحج بمجلس الوزراء وافقت على تخصيص عدد 60 تأشيرة حج للعاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم الخميس، إنه تحقيقًا لمبدأ العدالة تم اليوم عقد اجتماع وإجراء قرعة لتوزيع تأشيرات الحج طبقًا لتحقيق مبادئ الشفافية وتلبية لرغبة العديد من العاملين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام، بحيث تم وضع حد أدنى للمشاركة لكل جهة بعدد تأشيرة واحدة، وذلك ضمانا لتمثيل كل الجهات التابعة لوزارة المالية فى المشاركة مع حجاج هذا العام، وعلى أن يتم توزيع باقى التأشيرات على الجهات التابعة للوزارة حسب نسبة الطلبات المقدمة من العاملين بكل جهة.

ومن جانبه قال طارق عوض مدير عام العلاقات العامة ورئيس لجنة الحج بوزارة المالية، إن عدد الجهات المشاركة فى قرعة الحج هذا العام 15 جهة تابعة لوزارة المالية تم منح كل منها تأشيرة أساسية وتم توزيع باقي التأشيرات وعددها 45 تأشيرة على الجهات بما يتناسب مع عدد الطلبات المقدمة من العاملين بها، وتم تخصيص 10 تأشيرات للعاملين المحالين على المعاش هذا العام.

فيما بلغ نصيب العاملين من التأشيرات بمصلحة الضرائب العامة 13 تأشيرة، وحصلت مصلحة الجمارك على 12 تأشيرة، كما حصلت مصلحة الضرائب على القيمة المضافة على 4 تأشيرات، في حين حصل قطاع الحسابات والمديريات المالية على 4 تأشيرات، ومصلحة الضرائب العقارية على 3 تأشيرات، وقطاع مكتب الوزير على عدد 2 تأشيرة.

وتم تخصيص تأشيرة واحدة لكل من قطاع الأمانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية وقطاع الموازنة العامة للدولة وقطاع موازنة الإدارة المحلية وقطاع موازنة الهيئات والوحدات الاقتصادية وقطاع التمويل وقطاع الحسابات الختامية ومصلحة الخزانة العامة، بالإضافة إلى 3 تأشيرات تتقاسمها هذه الجهات بنظام القرعة فيما بينها ليكون إجمالي التأشيرات 60 تأشيرة .

وأكد عوض، أنه تم اختيار أفضل العروض والتي نتج عنها فوز إحدى الشركات المتقدمة طبقا للمعايير الفنية والمالية والتي تم اختيارها من بين 16 شركة تقدموا بعروض لتنفيذ التأشيرات.

وأضاف عوض أنه تكريمًا للعاملين المحالين على المعاش ولم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة الحج ضمن القرعة هذا العام وليس لهم فرصة المشاركة فى العام القادم، فأنه يجرى حاليًا التواصل مع الجهات السعودية لتيسير الحصول على عدد من تاشيرات الحج تمنح لهذه الحالات، بحيث تنفذ هذه التأشيرات فور الحصول عليها مع المجموعة الأولى بذات برنامج الرحلة وهذا تقليد يتم إجرائه كل عام.