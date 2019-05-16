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4 أيام على ذمة التحقيقات لمتهم بالشروع فى قتل عامل بسب لهو الأطفال بالخصوص

الخميس، 16 مايو 2019 01:52 م
4 أيام على ذمة التحقيقات لمتهم بالشروع فى قتل عامل بسب لهو الأطفال بالخصوص حبس - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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قرر محمد الكاشف وكيل نيابة الخصوص، بأشراف مصطفى البحراوى رئيس النيابة، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات لشروعه فى قتل عامل أثناء مشاجرة بسب لهو الأطفال بدائرة القسم. 
 
تلقى العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بالخانكة، أشارة من المستشفى بوصول رسمى ع  ر   28سنة عامل خردة مصاب بطلق نارى خرطوش بالجانب الأيمن واشتباه نزيف بالبطن والصدر.
 
تم اخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية أكدت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب لهو الأطفال تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته تجاه المجني عليه محدثاً ما به من إصابات .. وفر هارباً تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم ويدعي عبدالفتاح ا  ع   سن 19 عامل بمخزن خردة  تحرر عن ذلك المحضر رقم 11659 جنح قسم شرطة الخصوص لسنة 2019م واحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدر تقرارها السابق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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