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20 ألف وحدة استيطانية أنشأت فى ولاية نتنياهو خلال 10 سنوات

الخميس، 16 مايو 2019 10:08 م
20 ألف وحدة استيطانية أنشأت فى ولاية نتنياهو خلال 10 سنوات مستوطنات
كتب - هاشم الفخرانى
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أعلنت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية اليسارية المنحازة للفلسطينيين فى تقرير لها إنه تم  بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة منذ تسلم بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة فى عام 2009 أى قبل 10 سنوات .

 

وأفاد التقرير بأنه تم بناء 19346 منزلاً للمستوطنين منذ عام 2009، عندما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية وحتى نهاية 2018.

 

 وأشار التقرير إلى أن 630 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات في الضفة وشرقي القدس المحتلتين، موضحاً أن وتيرة الاستيطان ارتفعت منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الرئاسة الأمريكية لدعمه خطط الاستيطان .

 

وأشارت بيانات الحكومة الإسرائيلية إلى أنه خلال عام 2017 جرت زيادة بنسبة 39% في الإنفاق على الطرق والمدارس والمباني العامة في جميع مستوطنات الضفة الغربية.

 


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