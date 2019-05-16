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يديعوت: زلزال مدمر تتعرض له إسرائيل خلال السنوات القادمة يخلف آلاف القتلى

الخميس، 16 مايو 2019 05:40 م
يديعوت: زلزال مدمر تتعرض له إسرائيل خلال السنوات القادمة يخلف آلاف القتلى اثار مدمرة لزلزال
كتب- هاشم الفخرانى
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حذر مجموعة من خبراء الزلازل فى إسرائيل من تعرض تل أبيب لزلازل شديد سيؤدى  خلال السنوات القادمة سيؤدى إلى حدوث كارثة إنسانية تتمثل فى وفاة ما لايقل عن 7000 شخص وتشريد ما يزيد عن 170 الف نتيجة الدمار الذى سيخلفه الزلزال.

 

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خبير الزلازل رون أفنى قوله  إن كل 90 عاماً تشهد هذه المنطقة زلزالا مدمراً يؤدى إلى سقوط ألاف الضحايا، إلا أن الخوف الأكبر من تكراره خلال السنوات المقبلة.

 

وأشار "أفنى "إلى أن عدد المصابين من الزلزال سيبلغ عددهم حوالى 37 ألف مصاب، بينهم 8600 مصاب بين الخفيف والمتوسط حيث سيتعرض أكثر من 28 ألف مبنى للأنهيار التام .

 

ويأتى ذلك بعدما تعرضت إسرائيل أمس لهزة أرضية بلغت شدتها 4 .4 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان جنوب إسرائيل والمستوطنات المطلة على قطاع غزة .

 

 

 


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هزة أرضية

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