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وزير النفط العراقى: نمتلك خطط طوارئ لتوقف واردات الغاز الإيرانية

الخميس، 16 مايو 2019 07:00 م
وزير النفط العراقى: نمتلك خطط طوارئ لتوقف واردات الغاز الإيرانية ثامر الغضبان
كتبت – هناء أبو العز
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أعلن وزير النفط العراقى، ثامر الغضبان، أن بغداد تمتلك خطط طوارئ تحسبًا لأى توقف فى واردات الغاز الإيرانية لشبكة الكهرباء فى البلاد، لكنه يأمل بعدم حدوث أى تعطل لها.
 

ويعتمد العراق على إيران فى استيراد الغاز الطبيعى، الذى يولد ما يصل إلى 45% من طاقته الكهربائية، وفقًا لما نشره موقع "سكاى نيوز".
 

وأوضح الغضبان، أن شركات النفط العالمية تعمل بشكل طبيعى وطمأنها بأن حقول النفط فى شمال وجنوب البلاد سالمة وآمنة فى ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين الولايات المتحدة وإيران.
 

وكان الجيش الأميركى قال، الثلاثاء، إن هناك تهديدات وشيكة محتملة ضد القوات الأميركية فى العراق، والتى صارت الآن فى حالة تأهب قصوى، مؤكدا المخاوف من قوات تدعمها إيران فى المنطقة.
 

وتأتى التصريحات الأمريكية، وسط تصعيد إيرانى غير مسبوق، بعد أن قال مسئول أمريكى، إن التقييم الأولى فى تعرض 4 سفن لأعمال تخريبية فى المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة سواحل إمارة الفجيرة، الأحد، يشير إلى احتمال تورط إيران فى الهجوم الذى استهدف ناقلات النفط.
 

ويأتى تلويح واشنطن بمزيد من الصرامة تجاه إيران، فيما يواصل الجيش الأميركى حشد قواته فى الشرق الأوسط بعدما وردت معلومات استخباراتية عن تحضير إيران لمهاجمة مصالح أميركية فى المنطقة.

 فى المقابل، أوضح الغضبان أن الاجتماع القادم الذى تعقده لجنة المراقبة الوزارية لأوبك فى السعودية سيقيم التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط الحالية والأسواق مستقرة.
 

كما كشف الغضبان، أن تركيا طلبت من العراق شراء المزيد من النفط الخام، دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

 


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