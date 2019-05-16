وزير العدل التركى: رفع حظر الزيارة عن زعيم حزب العمال الكردستانى المسجون

قال وزير العدل التركى عبد الحميد جول اليوم الخميس إن تركيا رفعت الحظر المفروض على زيارة المحامين لزعيم المسلحين الأكراد عبد الله أوجلان بعد أسبوعين من السماح بأول زيارة من هذا النوع منذ 2011.
وأوجلان مؤسس وزعيم حزب العمال الكردستاني وسجن على جزيرة قرب اسطنبول منذ القبض عليه في 1999. وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية.
وقال جول للصحفيين في تصريحات بثها التلفزيون التركي "تم رفع القرارات المتعلقة بحظر الزيارات".
ويقول حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إن نحو ثلاثة آلاف شخص معظمهم سجناء انضموا لإضراب عن الطعام بدأته المشرعة من الحزب ليلى جوفن للاحتجاج على العزلة المفروضة على أوجلان. ولم يتضح بعد إن كان التحرك سيؤدي إلى إنهاء الإضراب.
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