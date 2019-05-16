وزير العدل التركى: رفع حظر الزيارة عن زعيم حزب العمال الكردستانى المسجون

رويترز

قال وزير العدل التركى عبد الحميد جول اليوم الخميس إن تركيا رفعت الحظر المفروض على زيارة المحامين لزعيم المسلحين الأكراد عبد الله أوجلان بعد أسبوعين من السماح بأول زيارة من هذا النوع منذ 2011.