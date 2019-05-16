ننشر نص التعديل المقدم من الحكومة لقانون المحكمة الدستورية العليا

نور على

حصل "اليوم السابع" على نص مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يترجم النص الدستورى المعدل للمادة 193/ الفقرة الثالثة، وجاء نصه :

يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤها بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة، وذلك كله على النحو المبين بالقانون.

وينص مشروع القانون الذى أحاله الدكتور على عبد العال فى جلسات الأخيرة الى اللجنة التشريعية بالمجلس على.

المادة الأولى:

يستبدل بنص الفقرتين الاولى والثانية من المادة الخامسة من قانون المحكمة الدستورية العلي الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 النص الاتى :

"يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين اقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح احداهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الاخر رئيس المحكمة".

المادة الثانية:

ينشر القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.